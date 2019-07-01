Son Dakika Haberleri: MUĞLA Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

59 dakika önce

Çocuk parkındaki oyun grupları yandıBodrum'daki çocuk parkında çıkan yangında, oyun grupları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
Bodrum'daki çocuk parkında çıkan yangında, oyun grupları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Cevat Şakir Mahallesi Ceyhan Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında, bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Parktaki oyun grupları, alev alev yandı. Mahalle sakinleri bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etse de alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm parkı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Parktaki oyun grupları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre genç bir kişinin parktan koşarak uzaklaşmasıyla birlikte, yangının başladığı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
MUĞLA Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü Antalya'da orman yangını: 1 hektar orman alanı kül oldu PUBG oynatmayan abisini öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]