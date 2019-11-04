Son Dakika Haberleri: Muğla çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu
Son Dakika Güncel Muğla çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

Muğla çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

6 saat önce

Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttuMUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, vatandaş rahat bir nefes aldı.

Tuzla Mahallesi 625 Sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valiz bulunduğunu gören çevre sakinleri, bugün saat 14.30 sıralarında polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Parka ulaşan bomba imha uzmanı, fünye yerleştirerek valizi patlattı. Valizden kullanılmış kıyafetler çıktı. Şiddetli patlamanın etkisiyle tedirginlik yaşayan çevre sakinleri, valizde kıyafet bulunduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Parkın bitişiğinde evi bulunan müzisyen Aksel Gökdere, valizin parka çocuklarını getiren aileleri tedirgin ettiğini ve bu nedenle polisten yardım istendiklerini söyledi.

Muğla çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: DHA
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