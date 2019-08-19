MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatağan'da Stratona Antik Kentini inceledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatağan'da Stratona Antik Kentini inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:41 Kaynak: İHA
MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatağan
'da Stratona Antik Kentini inceledi.
Kayyum ilk olarak Erdoğan'ın fotoğrafını astı TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, antik kenti birlikte gezdi 9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı