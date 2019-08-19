Son Dakika Haberleri: MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatağan'da Stratona Antik Kentini inceledi.
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MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatağan'da Stratona Antik Kentini inceledi.

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatağan'da Stratona Antik Kentini inceledi.

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatağan'da Stratona Antik Kentini inceledi.
Recep Tayyip Erdoğan, Yatağan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:41 Kaynak: İHA
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