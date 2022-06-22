Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı

22.06.2022 14:32

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşamdan bu yana süren orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılmazken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gece boyunca devam eden yangın, bugün 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Temennimiz bugün bu olayın neticelenmesi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Datça'da bir yangın çıktı o da söndürüldü. Fethiye'de de yangın çıktı o da kontrol altına alındı. Millet olarak bu tür durumlarda dayanışma örneğimizi göstermeliyiz. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının üç ayrı noktada çıktığı yönündeki iddialar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yangının çıkışı ile ilgili 'Kolluk kuvvetlerimiz araştırıyor' açıklamasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Marmaris ilçesi Amazon köyü Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21.06.2022 günü saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

20 HELİKOPTER VE 14 UÇAK GÖREV ALIYOR

Öte yandan büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın belli bölgelerde halen devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyor.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

SOYLU: SABOTAJ MI YOKSA DOĞAL NEDEN Mİ BUNLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın çıkış nedeniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar erken değerlendirmeler, hem emniyetimizin hem de jandarmamızın Sayın Bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.

BAKAN KOCA: YARALANMA OLAYI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Muğla'da dün akşam başlayıp söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığımıza bağlı ekipler ilk anlardan beri olay yerindedir. Yangın sebebiyle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangınla mücadele sırasında şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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