Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Marmaris'teki darp olayı ile ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde B.Ö.'nün erkek arkadaşı tarafından darp edildiği olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada bulunuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " Marmaris ilçesinde ikamet eden Mağdur B.Ö isimli bayanın, şüpheli E.C isimli erkek şahıs tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı, Ancak söz konusu görüntülerin güncel olmadığı, magdur B.Ö isimli bayanın erkek arkadaşı olan E.C tarafından daha önceden darp edildiği, bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli E.C hakkında soruşturma yapıldığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUĞLA