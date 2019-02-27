Son Dakika Haberleri: Muğla Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı - Akdeniz

Muğla Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı - Akdeniz

1 saat önce

Muğla Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (4) - AKDENİZ(Tür: Yurt)

Muğla Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (4) - AKDENİZ

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:45 Kaynak: DHA

Muğla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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