Muğla Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı - Akdeniz
1 saat önce
Muğla Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (4) - AKDENİZ(Tür: Yurt)
Muğla
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (4) - AKDENİZ
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:45 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
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