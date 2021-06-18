İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince şüphelilerin yakalanması için ekipler oluşturuldu.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması birinin yaralanmasıyla ilgili 16 şüpheli yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi

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