Son Dakika Haberleri: Muğla'da 10 bin lira bulunan poşet çöp kamyonundan çıktı
Son Dakika Güncel Muğla'da 10 bin lira bulunan poşet çöp kamyonundan çıktı

Muğla'da 10 bin lira bulunan poşet çöp kamyonundan çıktı

8 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 bin lira bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulundu.

Muğla'da 10 bin lira bulunan poşet çöp kamyonundan çıktı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 bin lira bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulundu.

Babataşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erkoç, bankadan çektiği 10 bin lirayı poşete koyarak eve geldi. Evdeki çöplerle birlikte para poşetini de çöpe attığını fark eden Erkoç, zabıtadan yardım istedi.

Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla çöpleri karıştıran Erkoç, attığı poşeti buldu.

Eksiksiz olduğu belirlenen para Erkoç'a teslim edildi.

Mehmet Erkoç, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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