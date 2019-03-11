Muğla'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
46 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası açıklarındaki lastik botta şüpheli kişileri fark etti.
Durdurulan lastik botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin
ve Yemen
uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:53 Kaynak: AA
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor
YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok
Bakan Albayrak Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
Cari İşlemler Dengesi Ocak'ta 813 Milyon Dolar Açık Verdi