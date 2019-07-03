Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

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Hayranları Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı

İşten çıkmak için yaptığı plan sonu oldu