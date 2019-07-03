Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
30 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:13 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Kara Ada açıklarında, devriye sırasında seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen Mısır
uyruklu kişi yakalandı.
Güvenlik botuyla Turgutreis
İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.
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