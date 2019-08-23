Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Karaada güneyinde bir fiber tekneyi durdurdu.
Teknede yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen bir kişi yakalandı.