GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 3 İLDE OPERASYON: 10 GÖZALTI - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenene bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 ay süreyle teknik ve fizik takibin ardından harekete geçen ekipler; geçen salı günü İstanbul, İzmir ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. 20 adrese yapılan baskında 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen zanlılar, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi.