Muğla'da 10 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika
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Muğla'da 10 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

21.07.2022 18:44
Muğla'da 10 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 Ocak'ta kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 Ocak'ta kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Faralya Mahallesi'nde 10 Ocak'ta yürüyüşe çıkan ve arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rasim Yurduseven (37) için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla arama tekrar çalışmalarına başlandı.

Karaağaç Mahallesi Kirme mevkisindeki arama çalışmasına AFAD, JAK, AKUT ile jandarma ekipleri katılıyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 10 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 10 Ocak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika
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