100 kadın çiftçiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika
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100 kadın çiftçiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı

01.03.2022 17:19

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Dalaman ilçesinde 100 kadın çiftçiye 1040 küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Dalaman ilçesinde 100 kadın çiftçiye 1040 küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

"Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi" dolayısıyla Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde küçükbaş hayvan dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende, projenin 2 yıl süreceğini ifade etti.

Projenin ilk etabının Dalaman'da tamamlandığını belirten Saylak, "İlk etapta 270 çiftçimize 2 bin 740 küçükbaş hayvan dağıttık." dedi.

Saylak, desteklerin devam edeceğini, amaçlarının kırsaldaki kadınların üretmeye devam etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise "Kadın girişimcilerimizle üreteceğiz, birlikte kazanacağız. Kadınlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Gülizar Koyuncu, daha önce hayvancılık yaptığını ve ekonomik nedenler bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Projeyle yeniden hayvancılığa başladığını anlatan Koyuncu, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Törende 100 kadın çiftçiye 1040 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Proje kapsamında il genelinde bin kadın çiftçiye 10 bin koyun ve 400 koç dağıtımı yapılacağı bildirildi.

100 kadın çiftçiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı
100 kadın çiftçiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı
100 kadın çiftçiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı

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Barış Saylak, Dalaman, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 100 kadın çiftçiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika


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