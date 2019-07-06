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Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

22 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:22 
Bodrum, Muğla, Ekonomi
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