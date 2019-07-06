Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
22 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:22
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
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