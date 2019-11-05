Son Dakika Haberleri: Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarındaki fiber teknede düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Durdurulan teknede, 6 Suriye ve 5 Irak uyruklu olmak üzere 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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