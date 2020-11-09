Muğla'da 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11 hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bodrum'da gerçekleştirilen 4 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, benzer şekilde Marmaris ve Kuşadası ilçelerinde de 7 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlının H.I olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi Bodrum ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlının üzerinden 4 gram metamfetamin, 7 gram toz esrar ile gösterdiği Dereköy Mahallesi'ndeki adreste 577 gram toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.