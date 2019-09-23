Son Dakika Haberleri: Muğla'da 113 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

3 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 113 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bitez Mahallesi ve Çelebi Adası açıklarında seyir halinde üç lastik bot tespit etti.

Durdurulan botlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin, Irak, Mısır ve Eritre uyruklu 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Bodrum Limanına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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