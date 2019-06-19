Son Dakika Haberleri: Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

26 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Kayaköy Mahallesi Dalyan Koyu mevkisindeki ormanlık alanda bir grubun olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Yapılan aramada yakalanan 114 düzensiz göçmen düzensiz göçmen, bölgeye kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı botuna alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Çoğunluğu çocuklardan oluşan düzensiz göçmenler arasında bulunan 3 kadının ise hamile olduğu belirlendi.
İfadelerinde Yunanistan'a gitmek için organizatörlere kişi başı 5 bin dolar ile 5 bin avro verdiklerini belirten düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:18 Kaynak: AA
Kayaköy, Yunanistan, Fethiye, Muğla, Güncel
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