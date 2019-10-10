Muğla'da 118 dönümlük arazi üniversiteye tahsis edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde araştırma ve uygulama çiftçiliği kurulması için 118 dönüm arazi devredildi.

Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aziz Bülbül, Fakülte Sekreteri Hasan Kocabıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Fatih Keleş, arazi tahsisi için Milas Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil ile görüştü.

Yağcı ve Karanfil'in karşılıklı attıkları imzalarla, Muğla-Milas karayoluna cephesi bulunan 118 dönümlük arazi üniversiteye tahsis edildi.

Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılında kurulan fakültenin 2018 yılında 30 veteriner fakültesi arasında ilk 10'da tercih edildiğini belirtti.

Halen 100 öğrenciyle eğitim öğretime devam ettiklerini kaydeden Yağcı, "Tamamlamamız gereken 3 ana hedeften birisi olan araştırma ve uygulama çiftliğimizin kuruluşuna bugün itibariyle başlıyoruz. İkinci hedefimiz bölgemize hizmet verecek bir hayvan hastanesinin hızlıca kurulmasıdır. Üçüncü hedefimiz ise balık, arı ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan akredite veteriner teşhis ve analiz laboratuvarını kurmaktır." diye konuştu.

Yağcı, arazinin üniversiteye devredilmesinde katkısı bulunanlara da teşekkür etti.