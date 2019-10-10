Son Dakika Haberleri: Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Muğla'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 118 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 118 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Bitez, Yalıkavak ve Gümbet açıklarındaki iki tekne ve bir bota müdahale etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu 76 kişiyi gözetim altına aldı.

Datça'nın Kurucabük açıklarında da bir lastik botu durduran ekipler, Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 42 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Turgutreis ve Datça Limanı'na götürülen 118 düzensiz göçmenin, işlemleri sonrası Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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