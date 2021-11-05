Muğla'da 12 ay turizm yapılacak - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekleriyle turizmin kentte 12 ay yapılması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda GEKA, TÜRSAB, Dalyan Dernek, Dalyan TUSEV, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Mountains And Seas Travel, Ortaca Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, MUTSO ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Güney Ege'nin eko-turizm potansiyelinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'deki seyahat acentelerine yönelik gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin dört bir yanından doğa ve macera turizmi alanında faaliyet gösteren yetkililere bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Program kapsamında temsilciler, trekking, bisiklet, deniz kanosu, safari, tekne ve gulet turu etkinlikleri düzenlendi.

Bölgedeki antik kent ve kaplıcaları da gezen temsilciler bölgenin eko turizm potansiyelini yakından gördü.