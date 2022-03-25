Muğla'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.03.2022 22:37
Muğla'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salından karaya çıkan 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salından karaya çıkan 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizde sürüklenen can salındaki bir grup göçmenin karaya çıktığının tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salından karaya çıkan 12 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Hisarcık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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