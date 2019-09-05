Son Dakika Haberleri: Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sanayi Kavşağı'nda durdurulan minibüste Irak, Yemen ve Suriye uyruklu 12 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Ekipler, göçmenleri para karşılığı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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