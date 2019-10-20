Son Dakika Haberleri: Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Görecek Adası güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi bölgeye gitti.

Durdurulan lastik botta Orta Afrika, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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