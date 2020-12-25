Muğla'da 12 tekne motorunun çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da tekne motoru hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum ve Milas ilçelerinden 12 tekne motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı
Çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.
Didim ilçesinde yakalanan M.B.A, H.A, M.A. ve V.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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