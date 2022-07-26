Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı

26.07.2022 23:53
Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 122 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 122 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ortaca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Dişbilmez Koyu'nda çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Jandarmayı görüp kaçmaya çalışan 122 kaçak göçmen, ekiplerce yakalandı. Kaçak göçmenler 4 tekneye bindirilerek Dalyan'da kıyıya çıkartıldı. Minibüslere bindirilen kaçak göçmenler, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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