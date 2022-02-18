Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin kentte olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika