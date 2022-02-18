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Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.02.2022 14:26
Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin kentte olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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