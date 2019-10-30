Son Dakika Haberleri: Muğla'da 130 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 130 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 130 düzensiz göçmen yakalandı

24 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 130 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevlerinde Karaada ve Yalıçiftlik açıklarında iki fiber tekne ve üç lastik botu durdurdu.

Lastik botlarda ve fiber teknelerde Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu toplam 130 düzensiz göçmen yakalandı. Fiber teknelerin birinde organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 130 düzensiz göçmenin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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