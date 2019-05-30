Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:31 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bitez açıklarında alüminyum gövdeli botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye, Filistin, Somali uyruklu 14 kişi belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Ekipler tarafından bota el konuldu.
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