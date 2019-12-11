Son Dakika Haberleri: Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Armella Koyu'nda lastik botta düzensiz göçmen grubu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Koy açıklarında durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9'u Filistin ve 5'i Irak uyruklu olmak üzere 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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