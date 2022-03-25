Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık eden 7 kişi tutuklandı.

Muğla il Jandarma Komutanlığınca icra edilen huzur uygulamasında Köyceğiz Ekincik Mahallesi Kargacık mevkisinde 3 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada Yemen ve Kongo uyruklu 14 düzensiz göçmen ile göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan K.K, A.Ö, S.Ü, S.R, A.Y, K.K. ve H.S. yakalandı.

Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramada 2 lastik bot, 2 deniz motoru, 200 litre benzin, 2 şişirme pompası, 8 ahşap tahta, 2 mekanik yakıt ikmal pompası ele geçirildi.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan 7 kişi ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.