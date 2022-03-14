Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Muğla Tabip Odası tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Menteşe ilçesinde, saat 14.14'te "Emek bizim söz bizim" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan oda üyeleri, hayatını kaybeden sağlık çalışanları, salgın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.

Ardından Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Oda Başkanı Şahin, yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı.