Muğla'da 14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı

14 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı.

Muğla'da 14 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan çocuk, kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan Mehmet Yörük, 48 ADR 166 plakalı otomobilini 14 yaşındaki üvey oğlu K.K'nin kaçırdığını, ehliyeti olmadığı için kaza yapabileceğini belirtti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Amirliği ekipleri, aracın Armutalan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kullandığı otomobille kaçan K.K, kovalamacada Marmaris Adliyesi yakınlarında sivil polis aracına çarpınca yakalandı.

K.K. polis merkezine götürülürken, araç çekiciyle otoparka alındı.

Marmaris, Muğla, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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