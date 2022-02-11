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Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.02.2022 20:38
Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 suç kaydı olan ve hakkında şantaj, basit yaralama, bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.K'nin Gölköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, Bodrum Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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