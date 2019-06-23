Son Dakika Haberleri: Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

50 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacaburun açıklarında devriye sırasında seyir halindeki lastik bot durduruldu.

Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Kongo ve Pakistan uyruklu 15 kişinin bulunduğu belirlendi.

Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel
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