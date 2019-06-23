Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
50 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:16 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
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Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacaburun açıklarında devriye sırasında seyir halindeki lastik bot durduruldu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Kongo
ve Pakistan
uyruklu 15 kişinin bulunduğu belirlendi.
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İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
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