Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibince durumundan şüphelenilen ahşap tekne durduruldu.
Teknede yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Limandan karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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