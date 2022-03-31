Muğla'da 15 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da 15 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

31.03.2022 19:14
Muğla'da 15 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçaklığı operasyonunda, 15 milyon TL değerinde altından yapılmış taç, bileklik ve sikke ele geçirildi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçaklığı operasyonunda, 15 milyon TL değerinde altından yapılmış taç, bileklik ve sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye ilçesi Akarca Mahallesi'nde ikamet eden U.M.K. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi alındı. Belirlenen adreste KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altından imal edilmiş taç, bileklik, 2 adet küpe, iğne toka ile Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altından imal edilmiş 6 adet sikke ve 3 adet bakırdan imal edilmiş ibrik olmak üzere yaklaşık 15 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Muğla'da 15 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

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Türk Lirası, Jandarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 15 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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