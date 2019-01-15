Son Dakika Haberleri: Muğla'da 15 Muvazzaf'a Gözaltı Kararı

Muğla'da 15 Muvazzaf'a Gözaltı Kararı

1 saat önce

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması soruşturması kapsamında 14'ü muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Muğla'da 15 Muvazzaf'a Gözaltı Kararı, System.String[]
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması soruşturması kapsamında 14'ü muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 'mahrem yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem yapı içindeki şahısların kullandığı değerlendirilen ve incelenen HTS kayıtlarında 180 sabit telefonun bazıları ile ardışık irtibat kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden bir binbaşı, 2 Üsteğmen, bir Teğmen ve kalanların Astsubay olduğu açıklandı.

Gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanmasının ardından emniyetteki ifadeleri sonrası Muğla adliyesine sevk edilecekleri açıklandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla, 3. Sayfa
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