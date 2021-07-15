Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Menteşe ilçesinde Sınırsızlık Meydanında Halk Eğitim Merkezleri ile Muğla Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde resim, fotoğraf ve el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiye, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile okul yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Ney Sanatçısı Murat Baş'ın tasavvuf müziği icrasıyla devam etti. Ardından Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve protokol eşliğinde sergi açılışını yaptı.

80 eserin yer aldığı sergide, 15 Temmuz temasını yansıtan yağlıboya, filografi ve el işlemesi eserlerin yanında, 30 fotoğraf sergilendi.

Kentin bir çok ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.