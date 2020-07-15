Muğla'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Muğla'da 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anma programı kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesinde önce hatıra ormanında fidan dikimi yapıldı, ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

MUĞLA - 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin önemli ayaklarından Muğla'da darbe girişiminin 4'üncü yılında düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü' etkinlikleri kapsamında Menteşe ilçesinde 15 Temmuz şehitleri hatıra ormanına fidan dikimi yapıldı. Ardından yeni şehir mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi.

Etkinliğe Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikimi ile başladı. Muğla Çevre yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte fidan dikimi ve daha önce dikilen fidanlar sulandı. Etkinlik yeni şehir mezarlığındaki şehitlikte devam etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dua edildi. Şehitler mezarlığında başta 15 Temmuz şehidi Ziya İlhan Dağdaş olmak üzere şehitler kabrine protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.