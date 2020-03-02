Muğla'da 150 göçmen botla Meis Adası'na geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 150 göçmen botla Meis Adası'na geçti - Son Dakika

Muğla'da 150 göçmen botla Meis Adası'na geçti

6 saat önce

Avrupa ülkelerine deniz yoluyla geçmek için Antalya'nın Kaş ilçesi sahiline gelen 150 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Meis Adası'na geçti.

Muğla'da 150 göçmen botla Meis Adası'na geçti, System.String[]

Avrupa ülkelerine deniz yoluyla geçmek için Antalya'nın Kaş ilçesi sahiline gelen 150 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Meis Adası'na geçti.


Suriye rejiminin İdlib'te gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Türkiye'nin kara ve denizlerde denetimleri durdurmasının ardından, Avrupa'ya gitme hayaliyle umut yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin göç yolculuğu devam ediyor.


Son olarak, Antalya'nın Kaş ilçesi sahilinde toplanan 150 düzensiz göçmenin, Yunanistan'ın Meis Adası'na taşınması kameralara yansıdı. Görüntülerde Anayol kenarındaki küçük bir koyda toplanan göçmenlerin, lastik bota binerek denize açılması, diğerlerinin ise tekne ile 25 dakika mesafede bulunan adaya giden botun geri dönmesini beklediği anlar yer aldı. - MUĞLA

Yunanistan, Antalya, Avrupa, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu
7 yaşındaki Afgan Leyla: Yunan polisi bizi darbetti 2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:42:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da 150 göçmen botla Meis Adası'na geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]