Son Dakika Haberleri: Muğla'da 152 Bin 721 Öğrenci Karne Alacak

Muğla'da 152 Bin 721 Öğrenci Karne Alacak

1 saat önce

Muğla'da yoğun geçen 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor.

Muğla'da 152 Bin 721 Öğrenci Karne Alacak, System.String[]
Muğla'da yoğun geçen 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Çocukları tatil heyecanının sardığı Muğla'da il genelinde 152 Bin 721 öğrenci karne alacak.

Muğla genelinde toplam 1046 okul ve kurumda, 9 Bin 87 derslikte eğitim gören 152 Bin 721 öğrenci ve 13 Bin 490 öğretmenin yarıyıl tatili 4 Şubat'ta sona erecek.

Pervin Töre'den tatil mesajı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre yarıyıl tatili ile ilgili mesaj yayımladı. Töre mesajında, "Dönem boyunca yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak kısa bir dinlenme molası verecek olan öğrenci ve öğretmenlerimizin ikinci döneme aynı şevk ve azimle tekrar başlayacaklarına inanıyorum" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı Abdullah Avcı İmzayı Attı

Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı 17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:33:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 152 Bin 721 Öğrenci Karne Alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]