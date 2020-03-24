Muğla'da 16 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 16 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Bodrum ilçesi açıklarında tespit edilen lastik bot durduruldu.

Bottaki Pakistan, Kongo, Kamerun, Afganistan ve Orta Afrika uyruklu 16 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacıların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.