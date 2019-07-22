Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:27 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Ören Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bölgede düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bodrum-Milas kara yolunda şüphe üzerine bir minibüsü durduran ekipler, araçta 17 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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