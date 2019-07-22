Son Dakika Haberleri: Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

14 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Ören Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bodrum-Milas kara yolunda şüphe üzerine bir minibüsü durduran ekipler, araçta 17 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Jandarma, Milas, Muğla, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:27 Kaynak: AA
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