Son Dakika Haberleri: Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

55 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Kargı Adası açıklarında tespit edilen lastik bota müdahalede bulundu.

Botta, aralarında kadınların da olduğu Gabon, Güney Afrika, Nijerya, Sudan, Togo, Çad ve Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmenin olduğu belirlendi.

Datça ilçesinde de Deveboynu Burnu kuzeyinde bir lastik bota müdahale eden ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Turgutreis ve Körmen Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Bodrum, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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