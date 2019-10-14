Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Gümbet ve Akyarlar Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin tespit edip durdurduğu iki lastik bot içerisinde Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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