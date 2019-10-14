Son Dakika Haberleri: Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

41 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Gümbet ve Akyarlar Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tespit edip durdurduğu iki lastik bot içerisinde Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: AA
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