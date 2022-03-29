Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

29.03.2022 21:12
Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Milas otogarında operasyon düzenleyen ekipler, bir araca binen 2'si çocuk 18 Filistin uyruklu ve göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar O.Ç. ve A.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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