Muğla'da "18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" başladı - Son Dakika

Festival 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan , gazetecilere, aşılamanın da yaygınlaşmasıyla festivalleri geniş kapsamlı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Libretto, reji ve koreografisini Nilgün Bilsel Demireller, müzik düzenlemesi Bilgehan Erten, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm-tasarımı Gazal Erten ve ışık-tasarımı Tahsin Çetin'in imzasını taşıyan eser izleyenlerin beğenisini topladı.

Festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlendi.

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