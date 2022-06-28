Muğla'da 19 bin hektar ormanlık alanın yandığı bölge havadan görüntülendi - Son Dakika
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Muğla'da 19 bin hektar ormanlık alanın yandığı bölge havadan görüntülendi

28.06.2022 12:29

Muğla'da 19 bin hektar ormanlık alanın yandığı bölge havadan görüntülendi Doğal gençlik sahası yer yer yeşile büründü Geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 19 bin hektar ormanlık ve makilik alanın yandığı Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde, yanan sahalarda...

Muğla'da 19 bin hektar ormanlık alanın yandığı bölge havadan görüntülendi

Doğal gençlik sahası yer yer yeşile büründü

Geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 19 bin hektar ormanlık ve makilik alanın yandığı Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde, yanan sahalarda ağaç kesim işlemleri tamamlanırken, doğal gençlik sahası yer yer yeşil örtü ile kaplandı.

MUĞLA - Muğla'da geçen yıl 27 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 19 bin hektar alanın yandığı Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde yanan saha 11 ay sonra Drone ile görüntülendi.

Menteşe ilçesi sınırlarında 11 bin 369 hektar, Kavaklıdere'de ise 7 bin 568 hektar alanda kızılçam ve makilik alan yanmıştı. Göktepe mevkiinde yanan alanlarda orman kesim işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak doğal gençleştirmeye bırakıldı.

Doğal gençleştirme alanlarında yeşil örtü yavaş yavaş kendini gösterirken, Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesinde 300 dönüm alana 30 bin adet fidan dikimi yapıldı. Fidan dikimi yapılan alan dışında kalan bölümler doğal gençleştirme yolu ile tekrar eski yeşil örtüye kavuşması bekleniyor.

Doğal gençlik sahasında yanan ağaçların büyük bölümü kesim işçileri tarafından kesilerek kamyon ve TIR'lar ile taşınıyor. Yanan sahanın bazı bölümleri değişik türde ağaç ve bitki örtüsü ile yeşile büründü. Doğal gençlik sahasında fidanların biraz boy vermesi sonrası Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bakımları yapılacak ve seyreltme işlemlerine geçilecek.

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Kaynak: İHA

gençlik, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 19 bin hektar ormanlık alanın yandığı bölge havadan görüntülendi - Son Dakika
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